Столичная прокуратура и полиция предупредили о незаконности акции 27 июля

Не зарегистрированные в Мосгордуму кандидаты хотят вывести своих сторонников на улицы. Однако к ответственности могут привлечь как организаторов митинга, так и его участников.

Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции 27 июля, накануне праздника Дня Военно-морского флота.

— Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нём влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность, — проинформировали в ведомстве накануне мероприятия.

Столичная полиция также заявляет о недопустимости проведения акции на Тверской улице и убедительно просит жителей и гостей города воздержаться от участия в нём. Организаторам мероприятия также были вручены письменные предостережения о недопустимости указанных действий.

— Несмотря на предупреждения, в сети Интернет и на иных ресурсах продолжаются призывы к участию в указанной акции. Московская полиция повторно предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, — добавили в правоохранительных органах.

Отметим, что предыдущая несогласованная акция незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму повлекла за собой возбуждение уголовного дела об угрозах применения насилия в отношении членов избиркома. По данным следствия, участники одного из движений организовали заведомо незаконные митинги у Мосгоризбиркома, чтобы таким образом оказать давление на его членов.