Илон Маск показал "прыжок" прототипа межпланетного корабля

Тестовый полёт проводился на месте будущего космодрома компании SpaceX — в техасской деревне Бока-Чика.

Основатель компании SpaceX Илон Маск выложил в Сеть видео "прыжка" Starhopper — прототипа космического корабля Starship, который по задумке будет совершать межпланетные пилотируемые полеты. Ролик он опубликовал на своей странице в "Твиттере".

Тестовые полёты корабля проводили на том месте, где в будущем расположится космодром компании SpaceX — в деревне Бока-Чика в Техасе.

На кадрах видно, как Starhopper с работающим кислородно-метановым двигателем Raptor медленно поднимается, затем так же медленно опускается обратно в клубах дыма. По плану прототип должен был подняться на 20 метров. Маск уточнил, что следующий "прыжок"запланирован на 200 метров. Его проведут через две-три недели.

Ранее компания Маска Tesla сообщила о квартальных убытках на сумму более $400 млн.