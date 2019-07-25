Компания Tesla сообщила о квартальных убытках на сумму более $400 млн

При этом по итогам второго квартала 2019 года клиенты получили более 95 тысяч электрокаров, а само предприятие произвело более 87 тысяч машин.

Американская компания Tesla понесла убытки в размере $408 млн по итогам II квартала 2019 года. Об этом свидетельствует корпоративная отчётность. В то же время, исходя из данных документа, убытки компании постепенно уменьшаются. Так, в прошлом квартале данный показатель составлял $702 млн, а во втором квартале 2018 года — $718 млн.

По словам представителей компании, за отчётный период, завершившийся 30 июня, клиенты получили свыше 95 тысяч электрокаров Model S, Model X и Model 3. Tesla также выпустила более 87 тысяч автомобилей. Оба показателя являются рекордными. По итогам второго квартала выручка компании составила $5,2 млрд.

Согласно информации агентства Bloomberg, аналитики прогнозировали Tesla не такие большие убытки, каковыми она похвасталась в реальности. Публикация послужила толчком к снижению стоимости акций компании.

Напомним, что ранее глава Tesla Илон Маск предсказывал компании рекордные продажи во втором квартале 2019 года, ссылаясь на полное отсутствие проблем со спросом на автомобили. После чего сотрудники предприятия предоставили журналистам фотографии наспех "отремонтированных" машин с помощью изоленты.