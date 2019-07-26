В Балашихе в перинатальном центре впервые родились четверняшки

Троим мальчикам и одной девочке уже дали имена: Максим, Арсений, Георгий и Анна.

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе впервые родились четверняшки.

Для 32-летней мамы Юлии эта беременность стала первой. Отмечается, что женщина не прибегала к экстракорпоральному оплодотворению. Поскольку выносить и родить сразу несколько малышей было не просто, с 18-й по 31-ю неделю беременности она находилась на сохранении в отделении патологии беременности.

Малыши появились на свет путём кесарева сечения. Родились три мальчика и одна девочка весом 1200, 1400, 1500, 1500 граммов соответственно. Детям уже дали имена: Максим, Арсений, Георгий, Анна. Сразу после родов младенцы находились в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Сейчас они в отделении патологии новорождённых и чувствуют себя хорошо.

Раннее Лайф сообщал, что жительница Петербурга впервые стала мамой, родив четверняшек.