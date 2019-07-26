Опубликовано видео падения Бузовой на сцене в Баку

Любопытно, что звезда не растерялась, не остановила выступление, а сделала вид, что неуклюжее па было элементом номера.

Гости музыкального фестиваля "Жара" сняли на видео момент падения Ольги Бузовой, из-за которого она повредила ногу. Всё произошло во время исполнения песни "Водица". Вероятно, звезда поскользнулась на влажной сцене. Но упав, Бузова не растерялась, а сделала вид, что неуклюжее па было элементом номера.

К слову, поклонники массово поддерживают певицу в соцсетях из-за инцидента с падением. Им импонирует, что Бузова не стала привлекать внимание к произошедшему и отнеслась к травме как к рабочему моменту.

Как уже сообщал Лайф, певица, несмотря на травму, тем же вечером прогулялась в коротком наряде, показала всем пластырь на ноге и ещё раз выступила в ночном клубе.

А в прошлом году Бузова получила травму во время концерта во Владивостоке. Тогда врач запретил ей ходить пять дней, однако она его не послушалась.