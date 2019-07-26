СМИ Китая рассказали, как российские Ту-160 "дали пощёчину" НАТО

Речь идёт об инциденте во время учений на Балтике, когда на перехват российских самолётов были подняты истребители.

Журналисты китайского портала Sohu заявили, что Россия не на шутку напугала НАТО во время полёта российских бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем, когда проходили военные учения альянса BALTOPS 2019.

В материале напомнили, что для перехвата Ту-160 Дания подняла в воздух F-16, Финляндия — F-18, а Швеция — JAS-39. Однако российские бомбардировщики "как будто не обратили внимания, что их окружили" и продолжили полёт.

— Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощёчиной, — пишут журналисты.

В статье также отмечается, что Ту-160 обладают серьёзной боевой мощью — они могут без дозаправки пролететь 23 часа и развивать скорость до двух Махов. Самолёты могут нести ядерное вооружение — ракеты и бомбы.

Журналисты отметили, что так Россия показывает, что не даст себя в обиду, несмотря на то что европейские страны под руководством США пытаются её "окружить и оторвать от остального мира".

Ранее Лайф также рассказывал, как российский бомбардировщик пролетел рядом с испанским авианосцем на Балтике.