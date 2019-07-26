СМИ Китая рассказали, как российские Ту-160 "дали пощёчину" НАТО

Журналисты китайского портала Sohu заявили, что Россия не на шутку напугала НАТО во время полёта российских бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем, когда проходили военные учения альянса BALTOPS 2019.
В материале напомнили, что для перехвата Ту-160 Дания подняла в воздух F-16, Финляндия — F-18, а Швеция — JAS-39. Однако российские бомбардировщики "как будто не обратили внимания, что их окружили" и продолжили полёт.
— Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощёчиной, — пишут журналисты.
В статье также отмечается, что Ту-160 обладают серьёзной боевой мощью — они могут без дозаправки пролететь 23 часа и развивать скорость до двух Махов. Самолёты могут нести ядерное вооружение — ракеты и бомбы.
Журналисты отметили, что так Россия показывает, что не даст себя в обиду, несмотря на то что европейские страны под руководством США пытаются её "окружить и оторвать от остального мира".
Ранее Лайф также рассказывал, как российский бомбардировщик пролетел рядом с испанским авианосцем на Балтике.
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