Аниту Цой с фестиваля "Жара" увезли на скорой помощи

Ей перевязали ногу. Однако пока не известно, что именно случилось с исполнительницей.

Певицу Аниту Цой на носилках унесли в карету скорой помощи в разгар фестиваля "Жара" в Баку. Врачи буквально с пола подняли исполнительницу, сообщает Super.ru.

Как отмечает портал, никто из присутствующих так и не понял, что произошло. Певице перевязали ногу, но, как она её повредила, никто не смог сообщить. Примечательно, что директор Цой почему-то снимала всё происходящее на телефон.

Ранее Лайф опубликовал видео падения Бузовой на сцене фестиваля "Жара". Телеведущая тоже повредила ногу. Однако, несмотря на травму, она тем же вечером прогулялась в коротком наряде.