Трамп пригрозил вскоре ответить на "глупость Макрона"

В Белом доме также сообщили о начале расследования по поводу нового законопроекта Парижа.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что может повысить пошлины на французское вино в ответ на введение Парижем так называемого налога на Google. Об этом он написал в " Твиттере ".

По словам Трампа, если кто и должен вводить цифровой налог в отношении IT-гиганта, то это должна быть "родная страна" компании — США.

— Мы скоро объявим о существенных ответных мерах на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского, — написал американский лидер.

Позднее Белый дом представил комментарий, в котором отмечено разочарование решением Парижа. В документе также сказано, что "односторонняя мера Франции направлена на инновационные американские технологические компании", предоставляющие свои услуги "в уникальных секторах экономики".

Как считает Вашингтон, такое решение Парижа показывает отсутствие приверженности успешному результату в текущих переговорах стран Организации экономического сотрудничества и развития.

— Администрация Трампа последовательно заявляла, что не будет сидеть сложа руки и терпеть дискриминацию в отношении американских фирм, — отметили в администрации Трампа.

Кроме того, в Белом доме заявили о начале разбирательств по поводу налога на цифровые услуги, который ввела Франция.

— И администрация рассматривает все иные средства для реализации своей политики, — добавили в администрации президента США.

Напомним, 11 июля Сенат Франции принял законопроект о налоге на цифровые услуги в размере трёх процентов от общей годовой выручки. По информации СМИ, речь может пойти о таких корпорациях, как Amazon, Apple, Facebook и Google. По данным журналистов, после принятия документа США могут ввести ответные пошлины для французских компаний.