Лайф узнал подробности госпитализации Аниты Цой — видео

Певицу Аниту Цой увезли на скорой помощи прямо с фестиваля "Жара" в Баку из-за травмы пальца, рассказала Лайфу пиар-директор артистки.

Идя по дорожке, Цой зацепилась за лестницу ногой и с корнем вырвала ноготь на большом пальце. Как рассказала певица, в результате травмы сильно пошла кровь. Ей оказали первую помощь на месте, а через десять минут прибыла скорая и увезла Цой в клинику.

Ранее на фестивале певица Ольга Бузова упала на сцене во время своего выступления и разбила ногу.