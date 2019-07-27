Трамп: Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что основания враждовать с Москвой у Вашингтона отсутствуют.

Американский лидер решительно осудил действия Демпартии США, нацеленные на сохранение противостояния с республиканцами, в том числе через раздувание утверждений об угрозе со стороны РФ.

— Мир над ними [демократами] смеётся. Но, к сожалению, это весьма плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими государствами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими государствами, — пояснил американский лидер.

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