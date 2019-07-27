Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Британии

Президент США отметил, что королевство "давно нуждалось" в таком премьере, и выразил надежду на расширение торгового оборота между странами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с новоиспечённым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и считает, что он станет отличным премьером.

— Я предсказываю, что он будет отличным премьер-министром, — приводит слова Трампа РИА "Новости".

Президент назвал Джонсона "отличным парнем" и заявил о возможной выработке "очень значимого торгового соглашения", над которым сейчас ведётся работа. Американский лидер также выразил надежду на расширение торгового оборота между странами.

— Да, я говорил с ним [по телефону]. Я поздравил его. Он является моим другом, — сказал президент.

По его словам, Великобритания давно нуждалась в таком премьере.

Напомним, Борис Джонсон вступил в должность премьера Великобритании 24 июля, сместив на посту Терезу Мэй. Нового премьер-министра уже поздравил президент России Владимир Путин.