Путин поздравил Джонсона с вступлением в должность премьер-министра Британии

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что интересам двух стран "отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах".

Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах, — говорится в поздравительной телеграмме.

Российский лидер также пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства.

Ранее стало известно, что бывший мэр Лондона, а также экс-глава британского МИД Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии. Таким образом, он займёт кресло премьер-министра Великобритании, опередив в борьбе за премьерское кресло действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.

Сегодня политик официально вступил в должность главы правительства. Трансляцию мероприятия вёл Лайф. Уже находясь на этом посту он пообещал, что Британия выйдет из ЕС 31 октября.