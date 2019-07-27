ЦИК Украины нашла нарушения в финотчётах партии Саакашвили

Комиссия обратилась в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вместе с материалами о промежуточных отчётах.

Центральная избирательная комиссия Украины выявила нарушения в промежуточных финансовых отчётах у четырёх политических партий, в числе которых и "Движение новых сил" экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении ЦИК сказано, что комиссия направила обращение в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вместе с материалами о промежуточных финансовых отчётах о поступлении и использовании средств такими движениями, как "Политическая партия Шария", "Социальная справедливость", "Движение новых сил Михаила Саакашвили" и "Гражданская позиция".

В ЦИК добавили, что во время проверки финотчётов вышеуказанных партий были выявлены нарушения избирательного закона.

Напомним, по официальным итогам выборов в Верховную раду, прошли пять партий.