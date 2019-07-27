Пушков оценил слова Трампа об отношениях с Россией

Ранее американский президент заявил, что у США нет причин не ладить с РФ и другими государствами.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что у США нет причин для того, чтобы не ладить с Россией. Об этом российский политик написал в "Твиттере".

Трамп признал: «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией». Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его адм-ции: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую. Парадокс, но Трамп с его заявлениями стоит особняком в своей адм-ции. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2019 г.

Пушков отметил, что с такими заявлениями американский президент стоит особняком в своей администрации. Кроме того, его оценка никаким образом не влияет, считает сенатор.

— Всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она (администрация США. — Прим. ред.) выбирает наихудшую. Парадокс, но Трамп с его заявлениями стоит особняком в своей администрации, — пишет Пушков.

Ранее Дональд Трамп решительно осудил действия Демократической партии США и заявил, что у американского государства нет причин не ладить ни с Россией, ни с другими странами.