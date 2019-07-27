В Крыму отреагировали на просьбу вернуть железнодорожное сообщение с Украиной

Однако необходимо также восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которая сейчас разобрана.

Крым готов возобновить железнодорожное сообщение с Украиной, что выгодно в первую очередь Киеву, поскольку это позволит украинцам добираться до курорта в более комфортных условиях, заявил РИА "Новости" первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

— Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать... Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом прежде всего выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов, — рассказал агентству Фикс.

Однако при этом вице-спикер сомневается, что это получится сделать раньше, чем первые поезда пойдут через Крымский мост.

По его словам, для восстановления сообщения помимо принятия политического решения необходимо также восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которая сейчас разобрана.

— А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто всё сделать. Но уже тот факт, что люди начинают задумываться об этом, — это нужно приветствовать, — подчеркнул Фикс.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить сообщение в Крым, причём раньше, чем поезда начнут ездить через Крымский мост. Автор петиции — бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, он покинул город после воссоединения полуострова с Россией.