Украинцы попросили Зеленского пустить поезда в Крым

Как утверждают авторы обращения, для этого не нужно строить новые железнодорожные пути: инфраструктура отлично налажена и сохранилась с прежних времён.

На сайте украинского президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о возобновлении железнодорожного сообщения Украины и Крыма. Авторы ссылаются на то, что добраться до полуострова из Незалежной поездом проще всего, но после того, как официальный Киев прекратил пускать туда железнодорожный транспорт, людям приходится пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, тратить время на пересадки. Словом, это долго и порой небезопасно.

А между тем у многих украинцев остались родственники в Крыму. Людям хотелось бы их навещать с большим комфортом. И вся инфраструктура, как утверждают авторы обращения, для этого имеется.

К слову, автором петиции оказался бывший житель Севастополя, который переехал на Украину после воссоединения Крыма с Россией. Он настоятельно просит пустить в Крым украинские поезда до декабря 2019 года, когда должно открыться железнодорожное движение по Крымскому мосту.

— Если потянуть с этим ещё, то там мы уже со своими поездами никому не будем нужны, — подчеркивается в тексте петиции.

Между тем строители уже соединили первый путь железнодорожной части Крымского моста. На создание 19-километровой колеи ушло пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Ранее сообщалось, что первые билеты на поезда до Крымского полуострова поступят в продажу 9 декабря 2019 года. По этому направлению будет открыто десять новых маршрутов. Среди них Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь и другие.