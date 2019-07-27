На Аляске гражданка Белоруссии погибла, пытаясь добраться до автобуса киногероя

Когда девушка попыталась пересечь реку Текланика, её смыло сильным и быстрым потоком речной воды.

Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава погибла на Аляске, когда пыталась добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма и книги "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс, сообщила газета Fairbanks Daily News-Miner.

Как сообщает издание, 24-летняя Верамика и её супруг направились к автобусу, где жил и умер Маккэндлесс. Когда девушка попыталась пересечь реку Текланика, её смыло сильным и быстрым потоком речной воды.

Роман "В диких условиях" написан в 1996 году на основе правдивой истории путешественника из США Кристофа Маккэндлесса, который также известен под псевдонимом Александр Бродяга. Парень из богатой семьи отправился в дикие местности Аляски и поселился в автобусе. Спустя четыре месяца он умер от истощения в возрасте 24 лет.

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