Мультфильм "Три кота" набрал на YouTube более 1,5 млрд просмотров

Всего создано 156 эпизодов мультсериала, часть из которых ещё не доступна аудитории.

Все серии российского мультфильма "Три кота", созданного при поддержке Минкультуры, набрали в совокупности больше полутора миллиардов просмотров в русскоязычном сегменте YouTube. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Канал с мультфильмом на YouTube был запущен в декабре 2015 года. Совокупная аудитория просмотра всех эпизодов сейчас составляет более полутора миллиардов, — приводит пресс-служба слова Артёма Васильева.

Премьера мультфильма "Три кота" состоялась в 2015 году, он рассказывает о жизни трёх котят — Компота, Карамельки и Коржика. Всего создано 156 эпизодов, часть из которых ещё не доступна аудитории.

Ранее один миллиард просмотров на YouTube набрал клип песни Bohemian Rhapsody группы Queen.