В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти тысячу человек

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Амурской области

В пунктах временного размещения располагаются 444 человека, из них 177 несовершеннолетних.

В Амурской области эвакуировали 980 человек из-за паводка. Об этом информирует региональное ГУ МЧС РФ.

— На территории Приамурья из подтопленных населённых пунктов было эвакуировано 980 человек, включая 333 ребёнка. В пунктах временного размещения располагаются 444 человека, из них 177 детей, у родственников — 536 человек, из них 156 детей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка ведомства.

Ранее в Амурской области был введён режим ЧС из-за ухудшения паводковой ситуации.

Лайф публикует видео из подтопленного села Норск в Приамурье

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