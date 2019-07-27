В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти тысячу человек

В Амурской области эвакуировали 980 человек из-за паводка. Об этом информирует региональное ГУ МЧС РФ.
— На территории Приамурья из подтопленных населённых пунктов было эвакуировано 980 человек, включая 333 ребёнка. В пунктах временного размещения располагаются 444 человека, из них 177 детей, у родственников — 536 человек, из них 156 детей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка ведомства.
Ранее в Амурской области был введён режим ЧС из-за ухудшения паводковой ситуации.
Лайф публикует видео из подтопленного села Норск в Приамурье
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