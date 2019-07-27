Собянин о несанкционированном митинге: Порядок в городе будет обеспечен

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Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Градоначальник отметил, что любые правовые вопросы должны решаться в установленном порядке.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы оппозиции к жителям столицы и регионов выйти сегодня на несогласованную акцию в центре города. По его мнению, попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут.

По данным правоохранительных органов, готовятся серьёзные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, — говорится в микроблоге Собянина в "Твиттере".

Мэр столицы отметил, что любые правовые вопросы должны решаться в установленном порядке, а попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Собянин заверил, что порядок в столице будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

Напомним, что ряд кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей, провели 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. После этого некоторые оппозиционеры начали призывать к новой несогласованной акции в столице.

Накануне московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности акции 27 июля.

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