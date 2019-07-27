Новая петиция за отставку главы офиса Зеленского набрала нужное число голосов

Это уже вторая петиция с подобным требованием. После первой украинский лидер не стал увольнять главу своего офиса.

Новая петиция за отставку главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана набрала более 25 тысяч подписей. Это достаточное количество голосов, чтобы её принял к рассмотрению глава государства Владимир Зеленский.

— Андрей Иосифович Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании Закона Украины "Об очистке власти", — отметил автор петиции, которая размещена на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Основанием для отставки, как считает автор, является то, что Богдан подпадает под закон о люстрации, так как до Евромайдана был чиновником, а затем уволился по собственному желанию.

Это уже вторая петиция с подобным требованием. Первая появилась через два дня после назначения Богдана на должность и за два дня набрала необходимое количество подписей. Однако тогда украинский лидер не стал увольнять главу своего офиса.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил главой своей администрации Андрея Богдана. До этого он был его советником по юридическим вопросам и юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

Ранее Лайф сообщал, что автору видео, где Зеленского "сбивает" грузовик, грозит до пяти лет тюрьмы.