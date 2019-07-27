"Попугая Кешу" и "Чебурашку" могут снять в 3D

Мультфильмы золотой коллекции киностудии "Союзмультфильм" планируют выпустить в 3D. Об этом рассказал художник-постановщик компании Юрий Пронин на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".
— И поверьте, все самые известные бренды, такие как "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Попугай Кеша", они уже существуют в 3D... Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации, — отметил Пронин.
Ранее режиссёр-мультипликатор Владимир Тарасов рассказал неожиданный факт о мультфильме "Ну, погоди!".
Форум молодых деятелей культуры и искусств проводится в Крыму с 2015 года. "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трёх этапов, в рамках которых проводится множество мероприятий. В частности, в рамках видеоконтент-смены участники снимут пилотную серию молодёжного веб-сериала.
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