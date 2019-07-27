"Попугая Кешу" и "Чебурашку" могут снять в 3D

2

Кард из мультфильма "Возвращение блудного попугая" © Кинопоиск

По словам художника-мультипликатора, продюсеры ищут варианты реализации уже существующих наработок в этом направлении.

Мультфильмы золотой коллекции киностудии "Союзмультфильм" планируют выпустить в 3D. Об этом рассказал художник-постановщик компании Юрий Пронин на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".

— И поверьте, все самые известные бренды, такие как "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Попугай Кеша", они уже существуют в 3D... Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации, — отметил Пронин.

Ранее режиссёр-мультипликатор Владимир Тарасов рассказал неожиданный факт о мультфильме "Ну, погоди!".

Форум молодых деятелей культуры и искусств проводится в Крыму с 2015 года. "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трёх этапов, в рамках которых проводится множество мероприятий. В частности, в рамках видеоконтент-смены участники снимут пилотную серию молодёжного веб-сериала.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×