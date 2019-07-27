Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива

Глава государства примет участие в установке памятной таблички на затонувшем судне.

Президент РФ Владимир Путин начал погружение в батискафе C-Explorer 3.11 на дно Финского залива у острова Большой Тютерс к советской затонувшей подводной лодке Щ-308 "Сёмга". Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Глава государства примет участие в установке мемориальной таблички на затонувшем судне. На памятной доске выгравированы имена всех 39 членов экипажа подлодки, которая не вернулась из боевого похода в октябре 1942 года.

Погружение стало уже второй экспедицией на морское дно для Владимира Путина. В августе 2015 года в честь 170-летия Русского географического общества президент спустился в батискафе к затонувшим в Чёрном море кораблям XI века.

Напомним, весной этого года один из участников "Вахты памяти", Константин Богданов, во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о своём проекте — поиске подлодок, которые затонули во времена Великой Отечественной войны в Финском заливе. Он пригласил главу государства принять участие в церемонии увековечивания памяти экипажей затонувших субмарин.