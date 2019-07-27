В США в свадебном путешествии скончалась актриса из фильма "Брестская крепость"

Роль в историческом фильме режиссёра Александра Котта стала её единственной в жизни.

Во время своего свадебного путешествия в США скончалась героиня фильма "Брестская крепость". Об этом помощник режиссёра киноленты Тамара Борбот рассказала "Комсомольской правде".

— Ника погибла вчера на Аляске, переходя реку Текланика, — сообщила Борбот.

Девушке было только 24 года, несколько лет назад она уехала в Штаты, чтобы учиться в Нью-Йорке. В картине режиссёра Александра Котта она снималась ещё школьницей. По сюжету её персонажа Аньку, дочь лейтенанта Кижеватова, расстреляли немцы.

Лайф ранее уже рассказывал о трагедии на реке Такланика. В американских СМИ Ника фигурировала как гражданка Белоруссии Верамика Маикамава. Сообщалось, что на погибла на Аляске, когда пыталась добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма и книги "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.