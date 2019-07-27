Полиция сообщила о задержании 295 человек на несанкционированной акции в Москве

Их доставляют в территориальные подразделения полиции для разбирательства. Значительное число этих людей — гости столицы.

На несанкционированной акции в центре Москвы сегодня задержано 295 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

— На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что значительное количество этих людей не проживают в Москве. Всех задержанных доставляют в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о несанкционированном митинге, отмечал, что порядок в городе будет обеспечен.