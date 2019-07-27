Стали известны подробности гибели актрисы из "Брестской крепости" на Аляске

По словам мужа Вероники, она погибла по дороге обратно, когда переправлялась через реку Текланика.

Пётр Маркелов, муж актрисы фильма "Брестская крепость" 24-летней Вероники Никоновой, погибшей на Аляске, рассказал подробности её смерти. Они вместе хотели добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма и книги "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

По словам Петра, Вероника погибла по дороге обратно, когда переправлялась через реку Текланика. После дождей течение реки было настолько сильным и бурным, что унесло девушку. Пётр смог вытащить жену, но спасти её не удалось. По его словам, она находилась под водой около пяти минут.

— Около двадцати минут я повторял процедуру: делал массаж сердца, потом вдыхал воздух в лёгкие. Ноги и руки были холодными, но я продолжал делать в надежде, что сработает, — передаёт БелаПАН слова Маркелова.

Пётр Маркелов пока находится в США. Документы, деньги и телефоны утонули. Он собирает бумаги, чтобы выехать домой, в Белоруссию. В США планирует приехать мать Ники — Ольга. Пётр уточнил, что кремацию тела девушки, скорее всего, проведут в Штатах.

Сообщается, что власти США ведут расследование по данному делу, назначена государственная медэкспертиза.