Суд арестовал министра финансов и экс-председателя кабмина Астраханской области

Виталий Шведов и Расул Султанов будут находиться под стражей два месяца — до 25 сентября.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до 25 сентября заключил под стражу экс-председателя Правительства Астраханской области Расула Султанова и врио министра финансов региона Виталия Шведова. Они проходят по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

Адвокаты подозреваемых намерены обжаловать решение суда.

— На наш взгляд, обвинение немотивированное. Убеждён, что мы сможем доказать, что никаких финансовых нарушений не было, — передаёт ТАСС слова Аркадия Толпегина, адвоката Шведова.

Как уже сообщал Лайф, Султанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых региональный бюджет лишился 212 миллионов рублей. Вместе с ним по этому делу проходит и исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов. Ранее СКР показал видео обысков у Расула Султанова.