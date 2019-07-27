В ЛНР заявили, что пьяные бойцы ВСУ обстреляли из миномётов дома сельчан

Жертв удалось избежать. По счастливой случайности, в жилье, которое попало под удар, никого не было.

Пьяные украинские силовики обстреляли из миномётов село Дмитровка. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что обстрел вёлся в целях запугивания мирного населения. В результате него три жилых дома было повреждено. Как отметил начальник пресс-службы ведомства Яков Осадчий, "по счастливой случайности, жертв удалось избежать". В домах, которые попали под обстрел, никого не было.

— Опьянённые безнаказанностью каратели, не боясь последствий, выкладывают в сети Интернет видеоролики с демонстрацией своих преступлений, — отметил Осадчий.

Ранее Лайф сообщал, что в ДНР обстреляли техника, монтировавшего камеры для фиксации нарушений перемирия.