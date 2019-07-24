В ДНР обстреляли техника, монтировавшего камеры для фиксации нарушений перемирия

Украинский снайпер открыл стрельбу по специалисту ДНР, устанавливающему в районе горловского посёлка Гольмовский камеры наблюдения для фиксации нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
— Огонь вёлся по специалисту связи, устанавливавшему камеры наблюдения для контроля за обстановкой вблизи линии соприкосновения и фиксации нарушений прекращения огня, — передаёт Донецкое агентство новостей.
Напомним, 17 июля на очередном заседании в Минске контактная группа согласовала бессрочное перемирие с 21 июля, а также процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50". Режим прекращения огня вступил в силу в полночь.Однако потом в представительстве ДНР обвинили ВСУ в нарушении режима прекращения огня в связи с обстрелом села Новая Таврия на юге республики украинскими военными.
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