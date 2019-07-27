Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Grab a cup of coffee and watch us catch a #Dragon! 🐉— NASA (@NASA) July 27, 2019
Live coverage of the rendezvous, capture and docking of the @SpaceX Dragon cargo spacecraft to the @Space_Station begins today at 8:30am ET: https://t.co/mzKW5uV4hS. pic.twitter.com/gZM8iJJhae
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки велась на сайте NASA.
Корабль доставил на станцию продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. В воскресенье экипаж начнёт разгружать груз массой более 2,5 тонны.
Напомним, Dragon на ракете-носителе Falcon 9 был отправлен накануне с мыса Канаверал. Сейчас это единственный грузовик, который после полёта к МКС может возвращать грузы на Землю. Предполагается, что на орбите он будет находиться до конца августа. Ранее СМИ назвали дату старта первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС.
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