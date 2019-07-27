Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

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Завтра экипаж международной станции начнёт разгружать груз общей массой около 2,5 тонны.

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки велась на сайте NASA.

<p>Корабль Dragon. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/NASA" target="_blank">NASA</a></p>

Корабль доставил на станцию продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. В воскресенье экипаж начнёт разгружать груз массой более 2,5 тонны.

<p>Корабль Dragon. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/NASA" target="_blank">NASA</a></p>

Напомним, Dragon на ракете-носителе Falcon 9 был отправлен накануне с мыса Канаверал. Сейчас это единственный грузовик, который после полёта к МКС может возвращать грузы на Землю. Предполагается, что на орбите он будет находиться до конца августа. Ранее СМИ назвали дату старта первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС.

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