СМИ назвали дату старта первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС

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Фото © Twitter / NASA Ames

Ранее сообщалось, что старт был перенесён из-за взрыва во время испытаний системы аварийного спасения.

Первый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем на МКС планируется провести 15 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.

Старт первого корабля Crew Dragon с экипажем по новому плану намечается на 15 ноября,говорится в сообщении.

Первый испытательный полёт корабля к МКС состоялся в марте. Первый же полёт уже с экипажем планировалось провести в конце сентября, однако старт был перенесён из-за взрыва, произошедшего во время испытаний системы аварийного спасения. Известно, что в первый экипаж Crew Dragon войдут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Даглас Хёрли.

Также сообщается, что запуск беспилотного космического корабля Starliner от компании Boeing бы перенесён с 17 августа на 17 сентября. Кроме того, на месяц был сдвинут и график старта к МКС пилотируемого корабля — с 1 на 30 ноября.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и США согласовали полёты астронавтов на отечественных "Союзах" в 2019 и 2020 годах.

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