Полиция Аляски начала расследование гибели гражданки Белоруссии

Девушка с супругом направлялась в лес к автобусу, в котором жил прототип главного героя романа и фильма "В диких условиях".

Правоохранительные органы штата Аляска начали расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии режиссёра Вероники Никоновой, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата.

Ранее информацию о гибели 24-летней Никоновой подтвердил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Он также сообщил, что Посольство Белоруссии в Вашингтоне связалось с родственниками погибшей. Её тело передали судмедэкспертам штата для установления причины смерти, рассказали агентству в полиции.

В заявлении полиции имя девушки указано как Верамика Майкамава. Согласно документу, примерно в 23:52 по местному времени в отделение позвонил супруг Никоновой Пётр Маркелов и сообщил, что жена погибла. В документе сказано, что "пара совершала пешую прогулку и попыталась преодолеть реку Текланика. Из-за недавних дождей уровень воды в реке повысился, течение было быстрым". 24-летняя Вероника упала в воду.

Как сообщил Маркелов, он вытащил жену из реки в 75–100 футах (примерно 23–30 м) ниже по течению, однако к тому времени она уже скончалась.

Как рассказали в полиции, супруги направлялись в лес к автобусу, в котором жил прототип главного героя книги и фильма "В диких условиях".