Британка не дождалась очереди на психологическую помощь и покончила с собой

У больницы было недостаточно средств, из-за чего там не могли нанять больше специалистов.

21-летняя жительница Британии Николь Кей покончила с собой, не дождавшись очереди на психологическую помощь. Об этом пишет Mirror.

Несмотря на то что Кей была в группе повышенного суицидального риска, ей отказали в оказании помощи вне очереди. Девушку поместили в список ожидания Национальной службы здравоохранения.

— Очень жаль, что [лечение] нельзя было начать сразу. Для проведения оценки понадобилось четыре месяца, но мы располагали теми ресурсами, которые у нас есть, — сказал врач больницы Варнефорда в Оксфорде Даниэль Мохан.

По его словам, у учреждения недостаточно средств, из-за чего они не могут нанять больше специалистов, поэтому некоторым больным приходится ждать помощи около года.

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