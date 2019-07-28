Электронная сигарета с улицы едва не стоила американцу жизни

Вейп нанёс серьёзные повреждения лёгким и сердцу, врачам пришлось ввести подростка в искусственную кому.

Американец из Берлингтона, штат Вермонт, едва не лишился жизни после того, как использовал картридж для вейпа, который его брат купил на улице. Об этом сообщает The Mirror.

У подростка начались проблемы с дыханием, из-за чего врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Его брат Патрик ДеГрейв рассказал, что после использования наполнителя для вейпа с улицы у больного также появились проблемы с сердцем.

— Эти уличные вейпы очень и очень опасны. Мой брат чуть не погиб, — предупредил он.

Сначала врачи думали, что у парня началась пневмония, однако после пришли к выводу, что вейп нанёс серьёзные повреждения лёгким и сердцу.

По данным издания, за последние четыре недели у восьми подростков было обнаружено значительное повреждение лёгких — предположительно, из-за вейпа.

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