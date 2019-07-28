Названа разница между зарплатами богатых и бедных в России

По данным Росстата, доля работников, которые получают зарплату ниже прожиточного минимума, в среднем сократилась в семь раз.

В 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату, в 34 раза превышающую заработок бедных, в 2005 году разрыв был в 25 раз, а в 2019 году — в 13, сообщает РГ.

При этом уточняется, что на государственных и муниципальных предприятиях разрыв ещё меньше в этом году — 10,4 раза. В то же время в частном секторе зарплаты богатых в среднем превосходят доход бедных в 13,9 раза.

— Безусловно, это всё ещё довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше, — отметила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

По данным Росстата, доля работников, которые получают зарплату ниже прожиточного минимума, в среднем сократилась в семь раз, что составляет 3%. По мнению Егоровой, это связано с тем, что в середине 2018 года минимальный размер оплаты труда был равен прожиточному минимуму.

Другой не менее важный фактор — увеличение промышленного производства, в том числе и в обрабатывающей, перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии и некоторых других сферах. Благодаря этому повышается занятость работников, появляются новые рабочие места, а также растёт зарплата.

— Также необходимо отметить и положительную тенденцию на рынке труда: наблюдается исторически минимальный уровень безработицы, — рассказала эксперт.

По её словам, сейчас на рынке труда только начинается приток новой рабочей силы. Из-за "демографической ямы" следует ожидать повышения конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов, что приведёт к увеличению зарплаты, пояснила эксперт.

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