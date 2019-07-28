Путин: ВМФ России способен дать достойный отпор любому агрессору

Российский лидер подчеркнул, что моряки готовы отдать жизнь за свой корабль, народ и Отечество.

Президент России Владимир Путин поздравил моряков с профессиональным праздником — Днём Военно-морского флота.

— Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы. И способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому — уникальные образцы вооружения, но главное — мужество и выучка экипажей, — отметил Владимир Путин.

Напомним, традиционно в последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. В этом году главный парад проходит в Санкт-Петербурге. В параде в честь Дня ВМФ примут участие более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки. После морской части парада над Сенатской площадью пролетит более 40 самолётов и вертолётов морской авиации.

Лайф ведёт прямую трансляцию парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.