Патриарх Кирилл провёл литургию в честь Дня крещения Руси

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Фото © VK / Патриарх Кирилл

После литургии он возглавит крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля провёл божественную литургию в честь Дня крещения Руси.

После литургии он возглавит крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади, где проведёт молебен.

Верующие отмечают праздник Крещения Руси 28 июля. С 2010 года он является государственным. В этот же день православная церковь также празднует День памяти князя Владимира.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что богатство и власть не помогут "узреть Бога"

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