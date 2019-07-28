Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию

Кухар призвал парламент Незалежной заранее разрешить президенту направлять войска через границу.

Бывший шеф-редактор Forbes Ukraine, а также военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар заявил, что Украине стоит готовить войска для поддержки демократии в РФ.

— Срочно готовить войска для поддержки демократии в РФ. Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.

Журналист предположил, что это самое некое "правительство народного доверия" попросит Киев заняться охраной общественного порядка в приграничных областях. И ВСУ должны подготовить "несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ".

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