Синоптики пообещали, что в Москве "запахнет началом октября"

Вторник и особенно среда станут самыми дождливыми и холодными днями будущей недели.

Синоптики из центра погоды "Фобос" заявили, что недолгое потепление в столичном регионе опять сменится холодами, причём едва ли не рекордными.

— В понедельник резко станет по-сентябрьски холодно и ветрено, во вторник и среду — прибавятся дожди, запахнет началом октября, — сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В ночь на понедельник через Центральную Россию пройдёт холодный атмосферный фронт, который принесёт дожди и ветры в регион. А температура воздуха станет не выше плюс 13 и плюс 18 градусов.

Как отмечают специалисты, такие низкие дневные температуры в конце июля будут впервые за 70 лет.

Вторник и особенно среда станут самыми дождливыми и холодными днями недели. Синоптики пообещали по-настоящему сентябрьскую погоду. Ночью температура воздуха остынет до +4...+9 градусов, а днём не превысит 9–14 градусов выше нуля.

Во второй половине недели осадки пойдут на убыль и в целом потеплеет. В пятницу утром ожидается от 8 до 13 градусов выше нуля, максимальная температура днём — +15...+20 градусов. В выходные — до +17...+22 градусов, что едва соответствует многолетней норме августа.

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