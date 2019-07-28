Навального госпитализировали из СИЗО

По предварительным данным, у блогера начался отёк лица из-за острой аллергической реакции.

Блогера Алексея Навального экстренно госпитализировали после жалоб на ухудшение состояния здоровья. Его доставили в 64-ю городскую больницу с подозрением на острую аллергическую реакцию. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

— Он находится в терапевтическом отделении. Состояние удовлетворительное, — сообщили РИА "Новости" в больнице.

Напомним, в конце июля суд постановил арестовать Навального за повторное нарушение порядка проведения митинга. Согласно постановлению суда, блогер должен был провести в заключении 30 дней.

Журналист Михаил Шахназаров рассказал, как Навальный делает свой бизнес на детях и оплачивает из этих средств свои поездки на заграничный отдых, жильё и автомобили.