Навального госпитализировали из СИЗО

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Алексей Навальный. Фото © EPA / YURI KOCHETKOV / ТАСС

По предварительным данным, у блогера начался отёк лица из-за острой аллергической реакции.

Блогера Алексея Навального экстренно госпитализировали после жалоб на ухудшение состояния здоровья. Его доставили в 64-ю городскую больницу с подозрением на острую аллергическую реакцию. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Он находится в терапевтическом отделении. Состояние удовлетворительное, — сообщили РИА "Новости" в больнице.

Напомним, в конце июля суд постановил арестовать Навального за повторное нарушение порядка проведения митинга. Согласно постановлению суда, блогер должен был провести в заключении 30 дней.

Журналист Михаил Шахназаров рассказал, как Навальный делает свой бизнес на детях и оплачивает из этих средств свои поездки на заграничный отдых, жильё и автомобили.

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