Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен заявили, что не планируют стареть

Актёры опубликовали в "Инстаграме" видео, в котором сообщили своим фанатам, что "стареть — это некрасиво".

Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен записали видео, в котором заявили, что они "мужчины, которые не собираются стареть".

— В самом деле, зачем? Мы просто веселимся. Стареть — это так некрасиво! — говорит Сталлоне на видео, которое он разместил на своей странице в "Инстаграме".

Сталлоне заслоняет Шварценеггера рукой и шутит, что она выглядит лучше, чем лицо актёра. На что Арнольд отвечает: "Он думает, что его рука лучше?! Да посмотрите, какой я красавец".

Фанаты не поскупились на доброжелательные комментарии, написав под видео, что актёры — "легенды", "суперзвёзды" и "герои", которые "отлично выглядят" и "всегда будут молодыми".

Ранее Лайф сообщал, что Сталлоне раскритиковали за слишком дорогие фото с поклонниками.