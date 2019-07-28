В Израиле вывесили огромный плакат с Путиным

На изображении президент России жмёт руку действующему израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

На многоэтажном здании в центре Тель-Авива появился гигантский плакат с изображением российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На плакате главы двух стран жмут друг другу руки. Также на нём имеется надпись: "Нетаньяху: в другой лиге".

Как сообщает местный портал The Times of Israel, это сделано в преддверии досрочных парламентских выборов в Израиле. Кроме того, в этом же доме расположен штаб партии "Ликуд", лидером которой и является действующий израильский премьер Нетаньяху.

Как считают эксперты, данный пиар-ход рассчитан на русскоязычных избирателей Израиля, которых насчитывается около 770 тысяч человек, или 12% от общего числа жителей страны, имеющих право голоса.

Также портал отмечает, что на другой стороне этого же здания размещены ещё два аналогичных плаката. Один — с президентом США Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. Второй — с Нетаньяху и его индийским коллегой Нарендрой Моди.

Отметим, изображения российского лидера нередко используются в политических кампаниях иностранных политиков. Например, в британской столице были размещены три рекламных щита с изображением Путина. Авторы идеи заявляли, что таким образом они хотят отпраздновать скорый выход Соединённого Королевства из Европейского союза, вклад в который якобы внесла Россия.