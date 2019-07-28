Уровень воды в Тулуне поднялся выше критического

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Фото © VK/ ГУ МЧС России по Иркутской области

Ранее население Тулунского района начали эвакуировать из-за угрозы нового подтопления.

В реке Ия в городе Тулуне Иркутской области уровень воды поднялся до отметки 708 см. Это на восемь сантиметров выше критического уровня.

Уровень воды в реке Ия по состоянию на 22:00 (17:00 мск) составляет 708 см, — передаёт ТАСС сообщение Единой дежурной диспетчерской службы Тулуна.

Напомним, ранее сообщалось, что из Тулунского района начали эвакуировать жителей из-за угрозы нового паводка. Людей увезли из населённых пунктов Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский.

Паводок создал много проблем и в Приамурье. Там жители нескольких населённых пунктов также были вынуждены отправиться в убежище.

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