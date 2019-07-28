Жительница затапливаемого села в Приамурье рассказала Лайфу об эвакуации

По словам женщины, на некоторых улицах воды — выше колена, а дорога в село размыта.

Жительница села Белоярово Амурской области Юлия рассказала Лайфу, как в населённом пункте началась эвакуация.

Вода стала прибывать более недели назад. Через несколько дней власти начали отсыпать низкие места, а сегодня вечером началась эвакуация. Прибывшие спасатели сразу взялись за помощь местным жителям.

— Сегодня была эвакуация, но я отказалась пока. С моим домом пока всё в порядке, но он находится в одном из самых низких мест в селе. В основном уехали мамочки с детьми. У нас в населённом пункте 800 человек. По спискам, сегодня уехало 106 человек, — рассказывает Юлия.

Женщина хотела бы как можно дольше оставаться в Белоярове. В местном доме культуры организован пункт временного размещения.

— Если вода придёт, то пойдём туда, а там попросим эвакуировать к родственникам. Недавно были на берегу, и представители администрации сказали, что уже три часа вода не прибывает. Но многие говорят, что ждут ещё воду, — добавляет Юлия.

Ранее сегодня Лайф разговаривал с жительницей приамурского населённого пункта, которая уже перебралась в пункт временного размещения. По её словам, возвращаться домой страшно, а некоторым уже просто некуда. Власти Приамурья предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка.

В прошлом месяце наводнение случилось в нескольких населённых пунктах Иркутской области. Тогда жертвами стихии стали 25 человек, а на днях началась вторая волна паводка.