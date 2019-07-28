Блогершу в Москве могли убить и положить в чемодан из-за ревности

По одной из версий, обманутый ухажёр, узнав подробности личной жизни возлюбленной, решил ей отомстить.

Блогершу, тело которой нашли в чемодане в столичной съёмной квартире, мог из-за ревности убить её бойфренд. Подозреваемый сразу после убийства улетел в Европу.

Как сообщает МК, свою съёмную квартиру на западе Москвы 24-летняя Екатерина использовала как место для свиданий с ухажёрами. При этом у неё был постоянный молодой человек, который полностью её обеспечивал.

По данным издания, не так давно Екатерина начала отношения с мужчиной, который был значительно старше её парня. Новому ухажёру она заявила, что закончила отношения с предыдущим возлюбленным. Пара 28 июля собиралась на отдых в Голландию, где девушка планировала отпраздновать свой день рождения — 30 июля ей должно было исполниться 25 лет.

Есть предположение, что помимо этих двух мужчин Екатерина состояла в отношениях с ещё целым рядом других ухажёров. Примечательно, что её фотографии нашли на эскорт-сайтах.

Обманутый бойфренд, видимо, узнав подробности личной жизни возлюбленной, решил ей отомстить.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что в квартиру к Екатерине приходил именно её "бывший" молодой человек. Через несколько часов он оттуда вышел. Преступник не оставил никаких следов. Сразу после убийства подозреваемый уехал в Европу.

Правоохранительные органы допросили последнего ухажёра девушки, который подтвердил запланированную поездку. При этом отметил, что с Екатериной не ссорился.

Напомним, девушка несколько дней не выходила на связь, родители забили тревогу. В квартиру попали при помощи владельца жилплощади. Тело лежало в чемодане. На шее и груди девушки виднелись колото-резаные раны, а из одежды на ней были только кружевные подвязки. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".