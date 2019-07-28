Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе, рассказали в ДНР

Зачинщиком неповиновения стал старший матрос, который ранее был на хорошем счету у командования.

В Донбассе украинские морские пехотинцы устроили бунт. Они требовали улучшить материальное обеспечение личного состава. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты работает группа СБУ и военная прокуратура. Военнослужащие открыто не повинуются приказам командования. К невыполнению приказов призывает группира из 16 человек.

По словам Басурина, зачинщиком неповиновения стал старший матрос Роман Бондаренко. Он призвал сослуживцев не выполнять приказы, пока не приведут в норму вещевое и продовольственное снабжение батальона. Отмечается, что ранее военнослужащий был на хорошем счету у командования.

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