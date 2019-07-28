Четыре человека погибли в лобовом ДТП в Ленобласти

Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Sorento.

В результате ДТП на 135-м километре Киевского шоссе в Ленинградской области погибло четыре человека, сообщает паблик "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб".

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport выехал на встречную полосу шоссе недалеко от посёлка Новые Крупели и столкнулся с KIA Sorento. В результате аварии погибли водители и пассажиры, сидевшие спереди, — всего трое мужчин и одна женщина. Ещё двое получили травмы.

Все обстоятельства трагедии выясняются, на месте работает дорожная полиция и скорая помощь.

Ранее в лобовом столкновении в Калмыкии погибло четыре человека.