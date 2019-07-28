СМИ сообщили о скорой отставке главы Национальной разведки США

Коутс и Трамп не соглашаются по многим вопросам, в частности в том, что касается РФ.

Глава Национальной разведки США Дэниел Коутс в ближайшие дни может оставить пост. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным её источников, президент США Дональд Трамп, скорее всего, назовёт кандидатом на этот пост конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа. Для назначения главой ведомства ему надо будет получить одобрение сенаторов.

Отмечается, что у Коутса и Трампа разногласия по многим вопросам, в частности в том, что касается РФ. Американский лидер неоднократно критиковал разведывательное сообщество Штатов.

Ещё в первой половине месяца СМИ сообщили, что Трамп намерен отправить в отставку главу Нацразведки.

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