Фильм "Король Лев" снова стал лидером российского проката в выходные

На втором месте оказался фильм "Человек-паук: Вдали от дома", на третьем — "Видок: Охотник на призраков".

Американский анимационный фильм "Король Лев" снова стал лидером российского кинопроката, собрав 513,5 миллиона рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 25 по 28 июля.

Фильм Джона Фавро в приключенческом жанре стал ремейком популярного мультфильма "Король Лев" студии Disney. Картина полностью снималась в фотореалистичной компьютерной анимации.

На втором месте по кассовым сборам оказался боевик Джона Уоттса "Человек-паук: Вдали от дома", он собрал 40,2 миллиона рублей.

Третье место по кассовым сборам заняла историческая драма Жана-Франсуа Рише "Видок: Охотник на призраков", собравшая в прокате по итогам выходных 20,8 миллиона рублей.

Ранее режиссёр "Короля Льва" признался, что спрятал в фильме нерисованную сцену.