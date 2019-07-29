В России появится сервис о дорожных пробках с искусственным интеллектом

На начальном этапе сервис будет использоваться на 10% российских дорог, однако в будущем будет увеличен до 25%.

В России появится новый сервис перспективной платформы "Автодата", работающий на основе искусственного интеллекта. Он будет сообщать автомобилистам о плотности транспортного потока и предупреждать о пробках и заторах, а также поможет заменить введение платных перекрёстков, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика сервиса — НТИ "Автонет".

— Сервис поможет заменить сомнительные введения платных перекрёстков, о которых ранее шла речь среди экспертов. Для автовладельцев он может быть бесплатным при передаче телематических данных в платформу "Автодата", — рассказал официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Кроме того, при эффективном внедрении сервис может способствовать заметному снижению количества пробок в крупных городах и их ликвидации в средних и малых.

Как отметили в "Автонете", сервис появится в 2022 году. Он будет в том числе информировать водителей о типе дорожного движения, ДТП, дорожных работах, средней скорости транспортного потока, а также закрытых участках дороги и состоянии дорожного покрытия.

На начальном этапе сервис будет использоваться на 10% российских дорог, однако в будущем будет увеличен до 25%. В отличие от "Яндекс.Пробок" сервис использует большее количество источников данных.

— В "Яндекс.Пробках" идёт расчёт средней скорости на основе ГЛОНАСС и GPS-трекинга, у нашего сервиса — ещё и интеллектуальных транспортных сетей, — сказал Федосеев.

Ранее в НТИ "Автонет" рассказали, что электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года.